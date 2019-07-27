Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
27.07.19 15:33

Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В пятницу, 26 июля, правоохранители выявили в пригороде Измаила нелегальную плантацию по выращиванию конопли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура 01

Во время обыска правоохранители обнаружили 4 700 кустов конопли весом более 4 тонн.

Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура 02

Смотрите: "Любитель химии" оборудовал в квартире в Киеве нарколабораторию и хранил огнестрельное оружие, - полиция. ФОТОрепортаж

Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура 03
Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура 04

В рамках досудебного расследования уже задержаны 8 мужчин - фигурантов организации незаконного выращивания наркосодержащих растений. В преступной группе каждый выполнял свои функции: выращивание, уход, охрана, сбыт.

Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура 05
Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура 06

Также смотрите: СБУ блокировала деятельность наркогруппировки в Николаеве. ФОТОрепортаж

Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура 07

Решается вопрос об уведомлении о подозрении наркодельцам и обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения (ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 УК Украины).

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100