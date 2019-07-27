Нелегальная плантация с 4,7 тыс. кустов конопли обнаружена на Одесчине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Во время обыска правоохранители обнаружили 4 700 кустов конопли весом более 4 тонн.

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В рамках досудебного расследования уже задержаны 8 мужчин - фигурантов организации незаконного выращивания наркосодержащих растений. В преступной группе каждый выполнял свои функции: выращивание, уход, охрана, сбыт.





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Решается вопрос об уведомлении о подозрении наркодельцам и обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения (ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 УК Украины).