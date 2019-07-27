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27.07.19 15:49

Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошел крестный ход верующих УПЦ МП по случаю 1031-летия Крещения Киевской Руси-Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На Владимирской горке в Киеве прошел молебен УПЦ МП ко Дню крещения Киевской Руси-Украины. Молебен отправлял глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. На богослужении присутствовали также народные депутаты Юрий Бойко, Михаил Папиев, Вадим Новинский.

Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 01
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 02
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 03
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 04
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 05
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 06
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 07
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 08
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 09
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 10
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 11
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 12
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 13
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 14
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 15
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 16
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 17
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 18
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 19
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 20
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 21
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 22
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 23
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 24
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 25
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 26
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 27

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После молебна прошло крестное шествие по улицам столицы в Киево-Печерскую лавру. Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий возложил цветы к памятнику герою Небесной Сотни Михаилу Жизневському.

Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 28
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 29
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 30
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 31
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 32
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 33
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 34
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 35
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 36
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 37
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 38
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 39

По маршруту хода дежурили усиленные наряды полиции, Нацгвардии и ГСЧС.

Далее в Киево-Печерской лавре пройдет всеношное бдение.

Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 40
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 41
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 42
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 43
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 44
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 45
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 46
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 47
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 48
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 49
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 50
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 51
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 52
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 53
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 54
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 55
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 56
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 57
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 58
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 59
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 60
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 61
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 62
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 63
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 64
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 65
Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено) 66

Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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