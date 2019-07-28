Мотоциклист погиб в результате ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, в результате столкновения транспортных средств 48-летний водитель мотоцикла в тяжелом состоянии доставлен в Изюмскую центральную городскую больницу, где впоследствии скончался.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции выясняют обстоятельства аварии.

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