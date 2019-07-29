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29.07.19 10:45

Останки 29 воинов дивизии "Галичина", погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Похоронен остатки 29 воинов дивизии, обнаруженные участниками поисковых экспедиций.

28 июля во Львовской области состоялись мероприятия, посвященные памяти украинских воинов, военных других национальностей, погибших в годы Второй мировой войны в "Бродовском окружении", сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в селе Красное Золочевского района на территории военного кладбища, общественность и представители власти возложили цветы к символическому знаку вблизи часовни. После состоялось вече.

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Также траурные мероприятия пройшли в селе Подгорцы Бродовского района и на горе Жбыр, где расположен мемориал воинам Первой Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии, возле села Ясенево Бродовского района.

Там были похоронены остатки 29 воинов дивизии, которые обнаружили участники поисковых экспедиций. 

Останки 29 воинов дивизии Галичина, погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА 01
Останки 29 воинов дивизии Галичина, погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА 02
Останки 29 воинов дивизии Галичина, погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА 03
Останки 29 воинов дивизии Галичина, погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА 04
Останки 29 воинов дивизии Галичина, погибших в 1944 году, перезахоронили на Львовщине, - ОГА 05

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