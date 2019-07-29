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29.07.19 10:51

Россиянин за $1500 взятки пытался "выкупить" товарища у пограничников в Одессе. ФОТОрепортаж

Вчера авиарейсом из Минска в пункт пропуска "Одесса-авиа" прибыл гражданин Российской Федерации, которому было отказано в пропуске в Украину, однако его товарищ попытался подкупить пограничников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В зале ожидания находился его товарищ, который решил "уладить" ситуацию и предложил пограничникам денежное вознаграждение в сумме $1,5тыс. за содействие в пропуске в нашу страну его соотечественника. Пограничники категорически отказались от неправомерной выгоды и оформили на взяткодателя материалы по ч.3 ст. 369 УК (дача взятки. - Ред.)", - сообщают в ведомстве.

Кроме того, сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы в минувшие выходные задокументировано еще 5 случаев предложения взяток иностранцами и нашими соотечественниками. 

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Россиянин за $1500 взятки пытался выкупить товарища у пограничников в Одессе 01
Россиянин за $1500 взятки пытался выкупить товарища у пограничников в Одессе 02
Россиянин за $1500 взятки пытался выкупить товарища у пограничников в Одессе 03

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