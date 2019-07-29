В Харькове застрелили мужчину, подозреваемого в заказном убийстве на территории РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"По предварительной информации, неизвестный возле гаража на улице Молочной подошел к 41-летнему гражданину и совершил в него несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 29 июля в 00:26. В совершении преступления подозревается мужчина ростом около 170 см в черной одежде", - рассказали в полиции.

Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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В настоящее время работники полиции принимают все меры по установлению личности злоумышленника и его задержания. Полиция Харькова обращается к гражданам с просьбой, если вам известна какая-либо информация или вы стали свидетелем происшествия, сообщить ее в полицию по телефонам: (057) 737-40-22 или 102.







По данным харьковских СМИ, убитым оказался Дмитрий Шкандыба, который в Российской Федерации находился в розыске за убийство. Об этом пишет 057 со ссылкой на источники в правоохранителных органах.

В сентябре 2018 года Шкандыба был объявлен в розыск российскими правоохранительными органами. Он обвинялся в совершении убийства по найму.

По версии следствия, этот человек 14 марта 2018 года расстрелял возле ТЦ "Аврора"в Старом Осколе Белгородской области бизнесмена по имени Константин Васильев. Предприниматель, находившийся в своем Mercedes, получил от стрелявшего с улицы киллера несколько пуль и умер от потери крови.

Убийца после этого бежал в Украину, пишет "Коммерсант".