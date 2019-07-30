Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
30.07.19 14:43

Дубинский собирает "Слуг народа" в свою депутатскую группу. ФОТО

Победивший на выборах на 94-м округе кандидат в нардепы от "Слуги народа", ведущий программы "Гроші" на канале "1+1" Александр Дубинский заявил, что в Верховной Раде намерен создать депутатскую группу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дубинский написал в Инстаграме в понедельник.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья! Решили создать в новом парламенте депутатскую группу мажоритарщиков с рабочим названием "Справедливість". Нас уже 5 человек. Присоединяйтесь. @zp_offline @zeolga96 #дубинизмы #dubinskypro #дубинскийпро

Публикация от Олександр Дубінський (@dubinskypro)

"Решили создать в новом парламенте депутатскую группу мажоритарщиков с рабочим названием "Справедливість". Нас уже 5 человек. Присоединяйтесь", - подписал он фото, на котором также присутствуют "Слуги народа" блогер с двойным гражданством Александр Куницкий и журналистка "1+1 "Ольга Василевская-Смаглюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зе-Трускавец: как "слуги народа" парламентскому уму-разуму учились

Отметим, еще одним участником группы, вероятно, может быть новоиспеченный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который победил на 25 округе в Днепропетровской области. Анонсы их совместных встреч Дубинский ранее распространял на своей странице в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мою кандидатуру рассматривали на должность главы фракции "Слуги народа" в ВР, но возглавит ее другой представитель команды, - Арахамия

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100