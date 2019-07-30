Активисты под офисом Денисовой требовали остановить "Вовчий конкурс" на "управляемого" члена ВККС. Он не состоялся из-за отсутствия кворума. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции обратились к Уполномоченному по правам человека Денисовой с требованием:

- отменить назначенный на 30.07.2019 публичный конкурс по отбору кандидата для назначения Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

- отозвать членов ВККС, назначенных под давлением;

- отменить приказы об увольнении членов ВККС, вынесенные под давлением;

- подать в отставку.

Также они планируют подать заявление в правоохранительные органы о совершении преступления Людмилой Денисовой и требовать от правоохранительных органов надлежащего реагирования и полноценного расследования.

Читайте также: "Голос" - Зеленскому: "Ситуация с Окружным админсудом Киева требует жестких действий"

Как стало известно нашему корреспонденту, назначенный на 30.07.2019 публичный конкурс по отбору кандидата для назначения Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека членом ВККС не состоялся из-за отсутствия кворума.















Читайте также: Мы давно были готовы к обыскам, нынешнее руководство страны здесь ни при чем, - глава Окружного админсуда Вовк











Фото/видео - Олег Богачук

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.