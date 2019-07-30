В Одессе уничтожают незаконно ввезенную партию сигарет стоимостью 20 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, эта партия сигарет, примерной стоимостью 20 миллионов гривен, была задержана сотрудниками налоговой милиции в феврале текущего года в зоне деятельности Одесской таможни.

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Правоохранители получили информацию от британских коллег о том, что через Украину может перемещаться нелегально крупная партия сигарет. И когда проанализировали маршрут доставки – а везли сигареты из Объединенных Арабских Эмиратов в Республику Узбекистан - он вызвал подозрение своей нелогичностью. Дальнейшая проверка и обращение к компетентным органам Республики Узбекистан, показали, что фирма, указанная получателем, не имеет отношения к этой внешнеэкономической операции.

В результате было изъято 766 270 пачек сигарет торговых марок Business Club Gold, Business Club super slim Lights, Business Club super slim Full Flavor, Business Club super slim Apple, Business Club super slim Cherry производства Объединенных Арабских Эмиратов.



Партия сигарет по решению суда была конфискована. Также, согласно требованиям законов Украины, получено решение суда об уничтожении данной партии сигарет. Ее уничтожение происходит с привлечением представителей украинской ассоциации производителей табачных изделий Укртютюн, ГУ БКОП Службы безопасности Украины, Одесской таможни и Госказначейства.

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