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30.07.19 17:51

Личному составу днепропетровской полиции представили нового руководителя - полковника Васицкого. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Приказом Председателя Нацполиции Сергея Князева от 29 июля Артем Васицкий назначен временно исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаци ГУНП Днепропетровской области.

30 июля, заместитель Председателя Нацполиции Игорь Клименко представил личному составу временно исполняющего обязанности начальника ГУНП в Днепропетровской области Артема Васицкого.

До назначения Артем Васицкий занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года.

До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря уволен, - Нацполиция

Личному составу днепропетровской полиции представили нового руководителя - полковника Васицкого 01
Личному составу днепропетровской полиции представили нового руководителя - полковника Васицкого 02

Напоминаем, ранее была обнародована запись того, как в 2018 году спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Виталия Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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