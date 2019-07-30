Леня Голубков рекомендует... Школа Зе!путата в ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сняли то, что у нас была возможность снять", - Разумков рассказал, почему для "школы депутата" сняли самый дорогой отель в Трускавце
Читайте на "Цензор.НЕТ": Новоизбранные депутаты от "Слуги народа" начали обучение, - Яременко
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепов от "Слуги народа" будут обучать по Гарвардскому курсу преподавания для взрослых, - Киевская школа экономики
Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты от "Слуги народа" пройдут недельный интенсив в Трускавце
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