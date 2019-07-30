Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
30.07.19 22:06

Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке. ФОТОрепортаж

Жители Авдеевки, военнослужащие и представители местной власти прошли торжественным шествием по главным улицам города.

Как сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации, после шествия люди собрались возле памятника Т.Г. Шевченко, где проводились торжественные мероприятия, передает Цензор.НЕТ. Всех присутствующих с праздником поздравила местные власти и военные, среди которых руководитель военно-гражданской администрации полковник Павел Малыхин, подполковник, старший офицер морально-социального обеспечения 92-й ОМБр Артур Батистов. Также к поздравлениям присоединились представители духовенства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Присутствующие почтили память защитников Авдеевки, возложив цветы к памятному монументу в промзоне. Завершилось мероприятие минутой молчания.

Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке 01
Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке 02
Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке 03
Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Годовщина освобождения Торецка и Рубежного: командующий ОС поздравил украинцев

Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке 05
Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке 06
Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке 07
Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке 08

Также смотрите: "Для нас важно, чтобы Мариуполь развивался как мирный город", - сегодня 5-я годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов. ВИДЕО

Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке 09
Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке 10
Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке 11
Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке 12
Фото: dn.gov.ua

Также читайте: Непосредственно военное действие по освобождению Донбасса займет меньше суток, - Наев

Напомним, что 30 июля 2014 года военнослужащие 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады вместе с бойцами "Правого сектора" освободили город Авдеевку Донецкой области, которая была оккупирована российскими наемниками с апреля 2014 года. Но даже после освобождения города обстрелы со стороны российских наемников продолжаются.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100