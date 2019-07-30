Пятую годовщину освобождения от оккупантов отметили в Авдеевке. ФОТОрепортаж

Как сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации, после шествия люди собрались возле памятника Т.Г. Шевченко, где проводились торжественные мероприятия, передает Цензор.НЕТ. Всех присутствующих с праздником поздравила местные власти и военные, среди которых руководитель военно-гражданской администрации полковник Павел Малыхин, подполковник, старший офицер морально-социального обеспечения 92-й ОМБр Артур Батистов. Также к поздравлениям присоединились представители духовенства.
Присутствующие почтили память защитников Авдеевки, возложив цветы к памятному монументу в промзоне. Завершилось мероприятие минутой молчания.
Напомним, что 30 июля 2014 года военнослужащие 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады вместе с бойцами "Правого сектора" освободили город Авдеевку Донецкой области, которая была оккупирована российскими наемниками с апреля 2014 года. Но даже после освобождения города обстрелы со стороны российских наемников продолжаются.