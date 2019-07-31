Пятую годовщину освобождения от российских оккупантов отметили в Авдеевке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает военный журналист, экс-боец ВСУ Михаил Ухман.

По случаю праздника в центре города собрались несколько сотен человек, которые прошли торжественным шествием к памятнику Шевченко. Там состоялся праздничный концерт. Завершилось действо - возложением цветов к мемориалу воинов Украины, погибших от рук московских оккупантов.

"Я знаю как там живут в этой "ДНР", поэтому не хочу туда. Мне в Украине хорошо. Я русскоязычная украинка. Всю жизнь говорила по-русски, потому что меня не учили по-другому. Но я - украинка. И не хочу никакой "ДНР". Я знаю, как там живут - от голода подыхают, или к нам едут и скупают все продукты. Думали, что Россия им добро принесет? Дураки!" - возмущенно говорит 75-летняя жительница Донецка Анна. Всю жизнь она прожила в Донецке и перед войной переехала в Авдеевку.

Когда началась война, ее дочь, зять с ребенком - переехали в Россию. Однако после нескольких месяцев скитаний вернулись в Украину и уже несколько лет живут в Киеве. Московию вспоминают, как страшный сон и всех отговаривают ехать туда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Годовщина освобождения Торецка и Рубежного: командующий ОС поздравил украинцев

Анна ненавидит московских наемников, которые обстреливали ее родной город. Поэтому и пришла к памятнику Шевченко, чтобы отпраздновать пятую годовщину освобождения Авдеевки от кремлевского агрессора.

30 июля 2014, бойцы 93 бригады ВСУ и ДУК "Правый сектор" - освободили город от московских наемников. Боев, как таковых, не было, однако зайдя в город, наши войска перерезали оккупантам, еще одну важную артерию, связывающую Донецк с внешним миром.

"Мы заезжали в Авдеевку со стороны поля. Сопротивления почти не почувствовали. Быстро зачистили город, пришли к военно-гражданской администрации. Поразило, что рядом с нашим флагом, висела их тряпка, которую мы сразу сорвали. На следующий день, когда всей колонной проезжали возле "девятины" (дом на 9 этажей, который отделяет старую часть города от новой. - Ред.), нам подошел пьяненького вида мужчина и начал кричать, что мы молодцы. Правильно делаем, что гоним "укропов". Он был совершенно неадекватен. В тот момент, я прочитал надпись на блок посту. Сепаратисты написали, чтобы люди несли белые мешки. Этот алкоголик тянул мешки оккупантам, а увидев нас, понял ошибку и начал убегать. Вот так нас некоторые встречали. Хотя было очень много жителей Авдеевки, которые кричали нам: "Слава Украине!" - так вспоминает события пятилетней давности, командир 1 - ОШР ДУК "Правый сектор" - Да Винчи, он же - Дмитрий Коцюбайло, который принимал активное участие в освобождении города.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

























Как сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации, после шествия люди собрались возле памятника Т.Г. Шевченко, где проводились торжественные мероприятия, передает Цензор.НЕТ. Всех присутствующих с праздником поздравила местные власти и военные, среди которых руководитель военно-гражданской администрации полковник Павел Малыхин, подполковник, старший офицер морально-социального обеспечения 92-й ОМБр Артур Батистов. Также к поздравлениям присоединились представители духовенства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Присутствующие почтили память защитников Авдеевки, возложив цветы к памятному монументу в промзоне. Завершилось мероприятие минутой молчания.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Годовщина освобождения Торецка и Рубежного: командующий ОС поздравил украинцев









Также смотрите: "Для нас важно, чтобы Мариуполь развивался как мирный город", - сегодня 5-я годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов. ВИДЕО









Фото: dn.gov.ua

Также читайте: Непосредственно военное действие по освобождению Донбасса займет меньше суток, - Наев

Напомним, что 30 июля 2014 года военнослужащие 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады вместе с бойцами "Правого сектора" освободили город Авдеевку Донецкой области, которая была оккупирована российскими наемниками с апреля 2014 года. Но даже после освобождения города обстрелы со стороны российских наемников продолжаются.