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31.07.19 01:59

Работник погиб на буровой газодобывающего предприятия на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Трагедия произошла вблизи села Муравлинка в Нововодолажском районе на буровой вышке газодобывающего предприятия.

На месте происшествия полицейские выяснили, что при проведении работ по очистке емкости с буровым шламом 37-летнего рабочего засыпало грунтом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. От полученных травм он погиб на месте.

Следователи Нововодолажского отделения полиции открыли уголовное производство ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

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Работник погиб на буровой газодобывающего предприятия на Харьковщине, - полиция 01
Работник погиб на буровой газодобывающего предприятия на Харьковщине, - полиция 02
Работник погиб на буровой газодобывающего предприятия на Харьковщине, - полиция 03

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