Контрразведка СБУ разоблачила экс-сотрудника полиции в Запорожской области, завербованного агентом ФСБ РФ предателем Путинцевым. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает контрразведка СБУ

Установлено, что кадровый сотрудник Управления ФСБ РФ в Республике Крым и г.Севастополь подполковник Путинцев Николай Васильевич, в 2014 году изменил воинской присяге и перешел на сторону врага, завербовал жителя Запорожской области из числа бывших сотрудников органов внутренних дел Украины для выполнения задач по сбору и передачи иностранной стороне актуальных разведывательных сведений об общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе.

"Привлечение нашего соотечественника к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины произошло во время его выезда на временно оккупированную территорию АР Крым по семейным делам под предлогом оказания содействия в решении намеренно созданных проблемных ситуаций.

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Накануне мы информировали общественность, что именно офицер российской спецслужбы М.Путинцев привлек к разведывательно-подрывной деятельности жителя Полтавской области, также бывшего сотрудника органов МВД Украины для сбора разведывательной информации", - говорится в сообщении

Сейчас осуществляются предусмотренные законодательством оперативно-следственные мероприятия.

Контрразведка отмечает, что сегодня в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр наших соотечественников - от военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), представителей национально-патриотических организаций, граждане Украины, которые выезжают в РФ или на оккупированные территории по семейным и туристическим делам, с целью трудоустройства и тому подобное.

"Нашим соотечественникам также необходимо знать, что ч.2. ст.111 ("Государственная измена") УК Украины предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в случае, когда гражданин Украины во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании", - напомнили в СБУ.

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