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31.07.19 13:44

Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники оперативных подразделений Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно с полицейскими Одесчины разоблачили деятельность наркоаграриев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ходе санкционированного обыска в частном домовладении одного из пограничных сел Болградского района Одесской области правоохранители обнаружили теплицу в которой с признаками культивирования выращивалась конопля. С целью увеличения урожайности растения орошались с помощью системы капельного полива, а в комнате жилого дома осуществлялась их просушка.

В ходе проведенных мероприятий было выявлено почти 90 кустов насаженной и около 2 кг в засушенном виде конопли. Следственные действия продолжаются.

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Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья 01
Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья 02
Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья 03
Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья 04
Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья 05
Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья 06
Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья 07
Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья 08
Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья 09

Напомним, что на днях в Ямпольском районе Винницкой области пограничники также обнаружили теплицу, в которой выращивали около 100 кустов конопли.

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