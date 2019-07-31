Правоохранители обнаружили на Одесчине наркотеплицу с капельным поливом: изъято 90 кустов конопли и 2 кг готового зелья. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ходе санкционированного обыска в частном домовладении одного из пограничных сел Болградского района Одесской области правоохранители обнаружили теплицу в которой с признаками культивирования выращивалась конопля. С целью увеличения урожайности растения орошались с помощью системы капельного полива, а в комнате жилого дома осуществлялась их просушка.

В ходе проведенных мероприятий было выявлено почти 90 кустов насаженной и около 2 кг в засушенном виде конопли. Следственные действия продолжаются.

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Напомним, что на днях в Ямпольском районе Винницкой области пограничники также обнаружили теплицу, в которой выращивали около 100 кустов конопли.