Спецназовцы соревновались на лучшую группу сил специальных операций ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"На базе учебно-тренировочного центра ССО состоялись соревнования на лучшую группу специального назначения сил специальных операций ВС Украины в 2019 году. В течение пяти дней лучшие группы соревновались чтобы доказать свое первенство. Данные соревнования являются высшей формой обучения и проводятся по этапам, которые предусматривают ведение активных и непрерывных действий, выполнения разведывательных задач, специальных задач и действий. Важно отметить, что во время соревнований создается обстановка максимально приближенная к реальной", - говорится в сообщении.

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"Программа соревнований требовала от участников пройти 8 этапов, в том числе подготовка групп к выполнению полученного задания, передвижение в районы выполнения задания на большие расстояния, преодоление водной преграды, поиск убежища во время движения по азимутам, разведывательная группа специального назначения в поиске, прокладка прохода в минном поле, выполнение упражнения боевых стрельб "нападение" и осуществление отхода группы после выполнения задания (отрыв от противника)", - пояснили в министерстве.







