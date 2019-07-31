Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
31.07.19 14:08

Прохожие в Киеве задержали вора, который сорвал с пожилой женщины цепочку и проглотил ее. ФОТО

В Голосеевском районе Киева ранее судимый житель Луганщины среди бела дня сорвал цепочку с пожилой женщины, а когда его задержали прохожие, проглотил украшение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, полицейские установили, что к 73-летней женщине подбежал мужчина, сорвал с шеи цепочку, отобрал кошелек и начал бежать.

"Злоумышленника остановили неравнодушные граждане, которые стали свидетелями преступления. Это 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отметил он.

Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорванную цепочку проглотил. Во время медосмотра на рентгеновском снимке задержанного врачи обнаружили украшение.

Читайте также: В Киевской области во время семейной ссоры, муж ударил жену ножом в шею, - Нацполиция

Прохожие в Киеве задержали вора, который сорвал с пожилой женщины цепочку и проглотил ее 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100