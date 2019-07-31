Прохожие в Киеве задержали вора, который сорвал с пожилой женщины цепочку и проглотил ее. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, полицейские установили, что к 73-летней женщине подбежал мужчина, сорвал с шеи цепочку, отобрал кошелек и начал бежать.

"Злоумышленника остановили неравнодушные граждане, которые стали свидетелями преступления. Это 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отметил он.

Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорванную цепочку проглотил. Во время медосмотра на рентгеновском снимке задержанного врачи обнаружили украшение.

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