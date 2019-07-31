СБУ обнаружила схрон с оружием на Луганщине. ФОТО

Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер СБУ Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранители изъяли из тайника 16 минометных мин ОФ-36 калибра 120 мм, которые запрещены минскими соглашениями, 11 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, 3 ручных кумулятивных гранаты РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, противопехотную направленную мину МОН-50, 44 гранаты Ф-1 и РГД-5, 12 ящиков с патронами различного калибра, заряды к минам, взрыватели и самодельные взрывные устройства", - написал Абдула.

"По предварительной информации, схрон был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинскому власти территории", - добавил он.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Продолжается следствие.





