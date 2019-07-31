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31.07.19 16:39

Мужчина на "Ланосе" пытался вывезти в оккупированный Крым партию старинного оружия. ФОТО

Пограничники изъяли на админгранице с оккупированным Крымом партию старинного старинных пистолетов, ножей и сабель.

Оружие пытались провезти через пункт пропуска "Каланчак", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы.

"Старинные пистолеты, сабли и ножи пытался вывезти на временно оккупированную территорию гражданин Украины на автомобиле Daewoo Lanos" - сказано в сообщении.

Пограничники передали находку представителям Каланчакского отделения Национальной полиции.

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Они также направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Мужчина на Ланосе пытался вывезти в оккупированный Крым партию старинного оружия 01
Мужчина на Ланосе пытался вывезти в оккупированный Крым партию старинного оружия 02
Мужчина на Ланосе пытался вывезти в оккупированный Крым партию старинного оружия 03

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