Мужчина на "Ланосе" пытался вывезти в оккупированный Крым партию старинного оружия. ФОТО

Оружие пытались провезти через пункт пропуска "Каланчак", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы.

"Старинные пистолеты, сабли и ножи пытался вывезти на временно оккупированную территорию гражданин Украины на автомобиле Daewoo Lanos" - сказано в сообщении.

Пограничники передали находку представителям Каланчакского отделения Национальной полиции.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ обнаружила схрон с оружием на Луганщине. ФОТО

Они также направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.





