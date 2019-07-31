Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
31.07.19 18:19

Налоговая милиция Киева изъяла партию твердотопливных котлов, которые пытались ввезти через фиктивную компанию. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г.Киева при участии работников Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС и Львовской таможни ГФС, изъяли партию твердотопливных котлов стоимостью 638 тыс. грн., которые пытались импортировать в Украину через фиктивную компанию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в прессс-службе ГФС. 

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины была установлена компания, основной вид деятельности которой - оптовая торговля строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, которая в течение 2018-2019 годов осуществляла внешнеэкономическую деятельность на территории Закарпатской, Львовской, Одесской, Ривненской и Черновицкой областей по ввозу в Украину в режиме "импорт 40" твердотопливных котлов центрального отопления с комплектующими.

Указанное предприятие находится на налоговом учете в ГНИ в Голосеевском районе ГУ ГФС в г.Киеве. Его руководителем, главным бухгалтером и основателем значится житель Закарпатской области, который сообщил о непричастности к проведению финансово-хозяйственной деятельности и к государственной регистрации данного предприятия.

При этом от имени указанного предприятия в июле 2019 года на таможенную территорию Украины завезено партию твердотопливных котлов стоимостью около 638 тыс. грн. и представлена предварительная грузовая таможенная декларация на Львовскую таможню ГФС с целью их растаможивания.

На основании постановления суда проведен обыск офисных помещений и грузового автомобиля, который использовался для ввоза данного товара, по результатам которых изъято 30 твердотопливных котлов стоимостью 638 тыс. грн., а также первичные финансово-хозяйственные документы по их ввозу, черновые записи, печати ряда предприятий и электронные носители информации.

Изъятые ТМЦ переданы на ответственное хранение. Продолжается следствие.

Налоговая милиция Киева изъяла партию твердотопливных котлов, которые пытались ввезти через фиктивную компанию 01
Налоговая милиция Киева изъяла партию твердотопливных котлов, которые пытались ввезти через фиктивную компанию 02
Налоговая милиция Киева изъяла партию твердотопливных котлов, которые пытались ввезти через фиктивную компанию 03
Налоговая милиция Киева изъяла партию твердотопливных котлов, которые пытались ввезти через фиктивную компанию 04
Налоговая милиция Киева изъяла партию твердотопливных котлов, которые пытались ввезти через фиктивную компанию 05
Налоговая милиция Киева изъяла партию твердотопливных котлов, которые пытались ввезти через фиктивную компанию 06
Налоговая милиция Киева изъяла партию твердотопливных котлов, которые пытались ввезти через фиктивную компанию 07
Налоговая милиция Киева изъяла партию твердотопливных котлов, которые пытались ввезти через фиктивную компанию 08

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100