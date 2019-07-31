Налоговая милиция Киева изъяла партию твердотопливных котлов, которые пытались ввезти через фиктивную компанию. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в прессс-службе ГФС.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины была установлена компания, основной вид деятельности которой - оптовая торговля строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, которая в течение 2018-2019 годов осуществляла внешнеэкономическую деятельность на территории Закарпатской, Львовской, Одесской, Ривненской и Черновицкой областей по ввозу в Украину в режиме "импорт 40" твердотопливных котлов центрального отопления с комплектующими.

Указанное предприятие находится на налоговом учете в ГНИ в Голосеевском районе ГУ ГФС в г.Киеве. Его руководителем, главным бухгалтером и основателем значится житель Закарпатской области, который сообщил о непричастности к проведению финансово-хозяйственной деятельности и к государственной регистрации данного предприятия.

При этом от имени указанного предприятия в июле 2019 года на таможенную территорию Украины завезено партию твердотопливных котлов стоимостью около 638 тыс. грн. и представлена предварительная грузовая таможенная декларация на Львовскую таможню ГФС с целью их растаможивания.

На основании постановления суда проведен обыск офисных помещений и грузового автомобиля, который использовался для ввоза данного товара, по результатам которых изъято 30 твердотопливных котлов стоимостью 638 тыс. грн., а также первичные финансово-хозяйственные документы по их ввозу, черновые записи, печати ряда предприятий и электронные носители информации.

Изъятые ТМЦ переданы на ответственное хранение. Продолжается следствие.















