Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", авария произошла в четверг утром, 1 августа, на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского.

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Согласно предварительным данным, водитель Hyundai пытался уйти от преследования полицией, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Не справившись с управлением на перекрестке, он протаранил маршрутку № 157, которая ехала по направлению к центру города. Отмечается, что тормозной путь легковушки составил около 40 метров.

В маршрутке в момент ДТП находились около 20 пассажиров. Из них 11 человек обратились за медицинской помощью. Травмы пассажиров в основном легкие – ссадины и ушибы рук и ног, ушибы грудной клетки и головы.

Также пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Об их состоянии пока известно мало — по предварительной информации, травмы водителя характеризуются как тяжелые.

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