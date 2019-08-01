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01.08.19 12:16

Сборы саперов Нацгвардии прошли под Харьковом. ФОТОрепортаж

Гвардейцы из Славянска, Мариуполя, Харькова, Сум, Ахтырки и представители Национальной Академии НГУ углубляют свои знания на собрании групп разминирования на военном стрельбище Слобожанской бригады под Харьковом.

Кроме привычных, раритетных, ИМП (индукционных миноискателей полупроводниковых), у них в руках гораздо чувствительнее и более удобные американские металлодетекторы Garrett, которые находят металлические элементы боеприпасов на глубине до 80 сантиметров, и могут работать до 18 часов. Но это далеко не все инновации среди поискового оборудования саперов Нацгвардии, сообщила пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Среди новинок - система Grоundshark, или "Земляная акула". Это - подарок Соединенных Штатов Америки Национальной гвардии Украины. "Земляная акула" - эргономичная, легко подстраивается под сапера. Прибор сканирует почву на два метра в глубину. Имеет монитор, где визуализированы результаты эхолокации. То есть, мы видим очертания предмета, плотность почвы, и тому подобное. Он находит металлические и пластиковые предметы. Его можно настроить на определенный класс или размер предметов. А еще он авторизует сапера, считывает геолокацию, фиксирует данные о потенциально опасных находках. Автономная работа в течение суток! Для выявления и последующей фиксации минно-взрывных заграждений - бесценная вещь!" - рассказал начальник инженерной службы Восточного территориального управления НГУ Марьян Балагуш.

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Сборы саперов Нацгвардии прошли под Харьковом 01
Сборы саперов Нацгвардии прошли под Харьковом 02
Сборы саперов Нацгвардии прошли под Харьковом 03
Сборы саперов Нацгвардии прошли под Харьковом 04
Сборы саперов Нацгвардии прошли под Харьковом 05

Также в центре внимания саперов-гвардейцев - самодельные взрывные устройства - наиболее коварная угроза, от которой все чаще страдают дети и взрослые, гражданские и военные.

"Самодельные взрывные устройства как ребус, не разгадал - погиб. Сапер должен помнить, что заминированным может быть, что угодно и под видом чего угодно! Подобная дьявольская фантазия, по сути, не имеет границ. Взрывные устройства могут быть связаны между собой в различных комбинациях. Стопроцентной уверенности, что ты все учел, нет даже при работе со штатными боеприпасами", - пояснил Марьян Балагуш.

В течение четырех дней саперы проделали огромный спектр задач. Работали над выявлением, обезвреживанием противотанковых и противопехотных мин, артиллерийских снарядов, различных управляемых и неуправляемых боеприпасов, занимались фиксацией и документированием минных заграждений и тому подобное. Результатом собрания является допуск групп разминирования к выполнению задач по назначению.

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Среди участников собрания - саперы, работавшие в Ираке, Ливане, на Балканах и на наиболее загрязненной минами территории планеты Земля - ​​на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил. Однако даже опытные специалисты на подобных занятиях находят для себя что-то новое.

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