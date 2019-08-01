Сборы саперов Нацгвардии прошли под Харьковом. ФОТОрепортаж

Кроме привычных, раритетных, ИМП (индукционных миноискателей полупроводниковых), у них в руках гораздо чувствительнее и более удобные американские металлодетекторы Garrett, которые находят металлические элементы боеприпасов на глубине до 80 сантиметров, и могут работать до 18 часов. Но это далеко не все инновации среди поискового оборудования саперов Нацгвардии, сообщила пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Среди новинок - система Grоundshark, или "Земляная акула". Это - подарок Соединенных Штатов Америки Национальной гвардии Украины. "Земляная акула" - эргономичная, легко подстраивается под сапера. Прибор сканирует почву на два метра в глубину. Имеет монитор, где визуализированы результаты эхолокации. То есть, мы видим очертания предмета, плотность почвы, и тому подобное. Он находит металлические и пластиковые предметы. Его можно настроить на определенный класс или размер предметов. А еще он авторизует сапера, считывает геолокацию, фиксирует данные о потенциально опасных находках. Автономная работа в течение суток! Для выявления и последующей фиксации минно-взрывных заграждений - бесценная вещь!" - рассказал начальник инженерной службы Восточного территориального управления НГУ Марьян Балагуш.

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Также в центре внимания саперов-гвардейцев - самодельные взрывные устройства - наиболее коварная угроза, от которой все чаще страдают дети и взрослые, гражданские и военные.

"Самодельные взрывные устройства как ребус, не разгадал - погиб. Сапер должен помнить, что заминированным может быть, что угодно и под видом чего угодно! Подобная дьявольская фантазия, по сути, не имеет границ. Взрывные устройства могут быть связаны между собой в различных комбинациях. Стопроцентной уверенности, что ты все учел, нет даже при работе со штатными боеприпасами", - пояснил Марьян Балагуш.

В течение четырех дней саперы проделали огромный спектр задач. Работали над выявлением, обезвреживанием противотанковых и противопехотных мин, артиллерийских снарядов, различных управляемых и неуправляемых боеприпасов, занимались фиксацией и документированием минных заграждений и тому подобное. Результатом собрания является допуск групп разминирования к выполнению задач по назначению.

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Среди участников собрания - саперы, работавшие в Ираке, Ливане, на Балканах и на наиболее загрязненной минами территории планеты Земля - ​​на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил. Однако даже опытные специалисты на подобных занятиях находят для себя что-то новое.