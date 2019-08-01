Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили участники Объединения жен и матерей бойцов участников АТО, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью в городе Новоград-Волынский были разрушены 15 памятников героям, погибшим на войне на Востоке. Аллея славы, кладбище Чехова. От злости не хватает слов!" - говорится в заметке.

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Как пишет интернет-издание "Новоград.City", вандалы повредили 15 памятников, пять из которых на месте захоронения участников АТО - Дмитрия Герасимчука, Антона Милько, Юрия Глухова, Василия Карпенко и Николая Лисовского.

Правоохранители проводят расследование и ищут злоумышленников.









