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01.08.19 16:56

Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО. ФОТОрепортаж

Ночью в четверг, 1 августа, в городе Новоград-Волынский Житомирской области неизвестные разбили памятники на могилах воинов АТО на местной Аллее славы.

Об этом сообщили участники Объединения жен и матерей бойцов участников АТО, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью в городе Новоград-Волынский были разрушены 15 памятников героям, погибшим на войне на Востоке. Аллея славы, кладбище Чехова. От злости не хватает слов!" - говорится в заметке.

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Как пишет интернет-издание "Новоград.City", вандалы повредили 15 памятников, пять из которых на месте захоронения участников АТО - Дмитрия Герасимчука, Антона Милько, Юрия Глухова, Василия Карпенко и Николая Лисовского.

Правоохранители проводят расследование и ищут злоумышленников.

Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО 01
Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО 02
Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО 03
Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО 04
Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО 05

Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО 06

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