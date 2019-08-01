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01.08.19 17:44

"Пошла к своей мечте из села Людвиновка": полиция нашла поклонницу Винника, которую разыскивали родные. ФОТО

На Киевщине патрульные нашли 33-летнюю жительницу села Людвиновка, которая отправилась из дома на концерт певца Олега Винника и не сообщила об этом родным.

Об этом сообщает Патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Патрульные обнаружили женщину ночью на автодороге Киев-Чоп.

"Ночь, автодорога Киев-Чоп, вблизи села Стоянка шла вдоль дороги женщина. Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и выяснить все обстоятельства, почему же гражданка оказалась ночью сама на автодороге. Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако, никому не сообщила", - информирует полиция.

Пошла к своей мечте из села Людвиновка: полиция нашла поклонницу Винника, которую разыскивали родные 01

Отмечается, что родные успели заявить о пропаже женщины.

"Стражи порядка доставили 33-поклонницу в Макаровский ОП и сообщили хорошие новости старшей сестре - что женщина нашлась целой и невредимой", - говорится в сообщении.

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