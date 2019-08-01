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01.08.19 17:46

Житель Днепропетровщины хранил дома арсенал вывезенного из зоны АТО оружия. ФОТО

СБУ и Нацполиция обнаружили в доме жителя Днепропетровской области целый арсенал оружия. По данным следователей, мужчина вывез его из зоны АТО еще в 2015 году.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу СБУ в Facebook.

"Правоохранители обнаружили в квартире жителя Пятихатского района гранатомет РПГ-22, мину МОН-50, автомат АКС, три гранаты и пистолет ПМ. Также изъяты тротиловая шашка, минометная мина с прикрепленным к ней телефоном, взрывчатка, электродетонатор, пять запалов для ручных гранат и 1100 патронов различного калибра", - сказано в сообщении.

По оперативной информации, указанный арсенал оружия был вывезен в 2015 году из района проведения антитеррористической операции.

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Полиция начала производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Оружие отправили на экспертизу. Сейчас решается вопрос о задержании жителя Днепропетровщины.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

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Житель Днепропетровщины хранил дома арсенал вывезенного из зоны АТО оружия 05

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