В Киеве на мотоцикле разбился диджей Gabber (Лисогор). ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", по предварительной информации, мотоцикл двигался по своей полосе, когда его подрезал автомобиль. В результате этого произошло столкновение.

К сожалению, авария забрала жизнь водителя мото — диджея Александра Лисогора, также известного под псевдонимом Gabber. Артист скончался в операционной. Позже близкие погибшего сообщили, что Александра переехал автомобиль. Мужчина получил перелом всех ребер, таза, ушиб сердца и легких.

Фото Информатор.

Позже друзья погибшего также сообщили о его смерти в соцсетях.



"…ушел из жизни Александр Габбер Лисогор. На проспекте Победы, в районе метро Святошино его подрезал автомобиль, когда ехал на мотоцикле в своей полосе", - написал блогер Александр Барабошко.

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Второй друг диджея также сообщил о его гибели.

"Попал в аварию на мотоцикле, слетел, его переехала машина. Перелом груди и таза. Отвезли в операционную. Там и умер", - сообщил девелопер Денис Ничога.







Отметим, Лисогор выступал на ночной сцене фестиваля Atlas Weekend, а также был диджеем в ночном клубе "Зеленый театр".