Грузина, находившегося в международном розыске 8 лет, задержали в Одессе В. ФОТО

Задержанному 35 лет. По версии следствия, в 2005 году в Тбилиси он совершил умышленное убийство с применением огнестрельного оружия. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

На родине мужчину заочно приговорили к десяти с половиной годам заключения. С 2011 года он находился в международном розыске.

"Работники Департамента уголовного розыска совместно с сотрудниками уголовного розыска Одессы установили местонахождение злоумышленника. Полицейские выяснили, что мужчина скрывался на территории Одесской области и использовал фальшивый паспорт", - сказано в сообщении полиции.

Также на Цензор.НЕТ: "Шо тут у вас? Розкажіть", - "Я первый раз вижу это все", - правоохранители задержали владельца плантации конопли в Винницкой области. ВИДЕО

Мужчину задержали при участии спецназа и доставили в отделении полиции.

Приморский райсуд Одессы принял решение арестовать его на 40 суток до решения вопроса об экстрадиции.



