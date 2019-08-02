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02.08.19 10:38

Грузина, находившегося в международном розыске 8 лет, задержали в Одессе В. ФОТО

В Грузии мужчину подозревают в совершении убийства с применением огнестрельного оружия. Иностранца арестовали на 40 суток до решения вопроса об экстрадиции.

Задержанному 35 лет. По версии следствия, в 2005 году в Тбилиси он совершил умышленное убийство с применением огнестрельного оружия. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

На родине мужчину заочно приговорили к десяти с половиной годам заключения. С 2011 года он находился в международном розыске.

"Работники Департамента уголовного розыска совместно с сотрудниками уголовного розыска Одессы установили местонахождение злоумышленника. Полицейские выяснили, что мужчина скрывался на территории Одесской области и использовал фальшивый паспорт", - сказано в сообщении полиции.

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Мужчину задержали при участии спецназа и доставили в отделении полиции.

Приморский райсуд Одессы принял решение арестовать его на 40 суток до решения вопроса об экстрадиции.

Грузина, находившегося в международном розыске 8 лет, задержали в Одессе В 01
Грузина, находившегося в международном розыске 8 лет, задержали в Одессе В 02

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