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02.08.19 13:54

Чиновники Васильковской РГА присвоили 70 млн грн, выделенных на ремонт учебных заведений, - МВД. ФОТО

Правоохранители разоблачили преступные схемы растраты и присвоения 70 млн грн бюджетных средств чиновниками Васильковской райгосадминистрации.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

Чиновники Васильковской РГА присвоили 70 млн грн, выделенных на ремонт учебных заведений, - МВД 01

"Служащие Васильковской райгосадминистрации Киевской области, начиная с 2017 года и до сих пор, через фиктивные предприятия заказывали строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам и переводили в наличные бюджетные деньги через конвертационные центры", - отметили правоохранители.

Чиновники Васильковской РГА присвоили 70 млн грн, выделенных на ремонт учебных заведений, - МВД 02

Отмечается, что таким преступным путем они завладели средствами в особо крупных размерах, за что должностным лицам грозит заключение от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

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