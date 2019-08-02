Чиновники Васильковской РГА присвоили 70 млн грн, выделенных на ремонт учебных заведений, - МВД. ФОТО

Об этом сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

"Служащие Васильковской райгосадминистрации Киевской области, начиная с 2017 года и до сих пор, через фиктивные предприятия заказывали строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам и переводили в наличные бюджетные деньги через конвертационные центры", - отметили правоохранители.

Отмечается, что таким преступным путем они завладели средствами в особо крупных размерах, за что должностным лицам грозит заключение от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

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