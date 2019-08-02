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02.08.19 14:22

Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала в Александрии серийного преступника, который специализировался на грабеже пожилых женщин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Так, в столичную полицию поступило несколько заявлений от женщин, которые стали жертвами разбойных нападений: четыре - в Голосеевском районе и одна - в Святошинском районе. Неизвестный на улице и в подъездах нападал на них, бил, забирал ценные вещи и убегал.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался житель столицы, 1991 года рождения, который в феврале этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

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Чтобы избежать наказания, преступник выехал из Киева, однако столичные оперативники вместе с местными коллегами задержали нападавшего в Александрии Кировоградской области.

Фигуранта доставили в Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, где он дает показания следователям. Полученную информацию тщательно проверят, поскольку у следствия есть основания полагать, что количество преступлений может превышать десятки.

Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве 01
Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве 02
Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве 03

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В то же время, по словам активистки Светланы Олишевской, которая занималась поисками злоумышленника, на женщин нападал бывший сотрудник "Беркута" Сергей Погонец. На своей странице в Facebook она написала, что эту информацию ей подтвердили в полиции.

"Бывший беркутовец, неоднократно осужден за аналогичные преступления. Есть подтверждения следователя. Собираю всех пострадавших", - уточнила она.

Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве 04

Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве 05

Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве 06

Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве 07

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