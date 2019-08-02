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02.08.19 14:55

На центральной площади международного аэропорта "Киев" установят памятник Сикорскому. ФОТОрепортаж

Через несколько недель на центральной площади аэропорта "Киев" установят памятник Игорю Сикорскому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице аэропорта в сети Facebook.

"Столичный аэропорт недавно переименовали в честь гениального и известного на весь мир инженера, и уже через несколько недель киевляне получат в подарок от аэропорта памятник выдающемуся земляку - Игорю Сикорскому, который установят на центральной площади аэропорта "Киев", - говорится в сообщении.

Сейчас работа над созданием памятника конструктору первых самолетов и вертолетов Игорю Сикорскому продолжается.

Напомним, 22 марта 2018 года, на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение "О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт" Киев "(Жуляны) имени Игоря Сикорского".

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На центральной площади международного аэропорта Киев установят памятник Сикорскому 01
На центральной площади международного аэропорта Киев установят памятник Сикорскому 02
На центральной площади международного аэропорта Киев установят памятник Сикорскому 03
На центральной площади международного аэропорта Киев установят памятник Сикорскому 04
На центральной площади международного аэропорта Киев установят памятник Сикорскому 05
На центральной площади международного аэропорта Киев установят памятник Сикорскому 06

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