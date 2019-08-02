На центральной площади международного аэропорта "Киев" установят памятник Сикорскому. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице аэропорта в сети Facebook.
"Столичный аэропорт недавно переименовали в честь гениального и известного на весь мир инженера, и уже через несколько недель киевляне получат в подарок от аэропорта памятник выдающемуся земляку - Игорю Сикорскому, который установят на центральной площади аэропорта "Киев", - говорится в сообщении.
Сейчас работа над созданием памятника конструктору первых самолетов и вертолетов Игорю Сикорскому продолжается.
Напомним, 22 марта 2018 года, на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение "О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт" Киев "(Жуляны) имени Игоря Сикорского".