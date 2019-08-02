Саперы обезвредили 31 мину возле моста в Станице Луганской. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД Украины в фейсбуке.

"ГСЧС проводит разминирование в Станице Луганской: у моста нашли 31 мину", - говорится в сообщении

Также отмечается, что в период с 1 по 10 августа 2019 подразделения ГСЧС будут осуществлять разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.