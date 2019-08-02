Гражданину Сербии сообщено о подозрении за содействие в оккупации Россией Крыма, - прокуратура АРК. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания и деятельности на временно оккупированной территории автономии незаконных вооруженных формирований, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.260 УК Украины, которое находится в производстве следователя отдела Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

"В ходе досудебного расследования получены доказательства причастности гражданина Республики Сербия Ж. в деятельности незаконного вооруженного формирования "самооборона Севастополя", в связи с чем указанному гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования было установлено, что в течение марта 2014 года подозреваемый, будучи лидером не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования - так называемого отряда "Йован Шевич" – который входил в состав "самообороны Крыма", лично находился на самостоятельно созданных так называемых блок-постах на въезде/выезде в Севастополь, где проверял документы местного населения, незаконно обыскивал транспортные средства, непосредственно участвовал в задержании проукраински настроенных жителей Крыма.

Напомним, ранее прокуратура АР Крым сообщила о подозрении гражданину Сербии за содействие в оккупации Россией Крыма.

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