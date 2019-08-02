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02.08.19 17:34

Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Веселиновском районе Николаевской области из железнодорожной цистерны произошла утечка химически опасного вещества (предположительно, бензола).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Информация об утечке поступила в 08:45. Цистерну отвели на запасной путь. На место прибыли представители ГСЧС с передвижной химико-радиологической лабораторией.

"Группой радиационной, химической и биологической защиты с помощью приборов химической разведки и контроля проведены соответствующие замеры. По результатам исследования превышений содержания химически опасного вещества сверх предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе не обнаружено", - сообщили в ГСЧС.

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Сейчас спасатели ожидают аварийную бригаду фирмы, которой принадлежит цистерна.

Причины утечки выясняются.

Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 01
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 02
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 03
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 04
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 05
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 06
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 07
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 08
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 09
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 10
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 11
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 12
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 13

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