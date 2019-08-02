Группа торговцев оружием задержана на Полтавщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входили жители районного центра, занимались переделкой в ​​боевое образцов стрелкового оружия. Готовую "продукцию" злоумышленники сбывали на территории региона, в частности представителям криминальных кругов.

Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной реализации одним из организаторов группировки средств поражения.

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Во время обысков по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли два автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, автоматический пистолет-пулемет АС-26, пять пистолетов ПМ, два пистолета "Зораки" и пистолеты ТТ. Также выявлено два устройства для отстрела патронов калибра 5,65 мм, два "глушители" для стрелкового оружия и около тысячи патронов различного калибра.





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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении организатору группы подозрения в совершении преступления и избрание меры пресечения. Также продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.