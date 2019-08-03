Водителям джипов, которые под Бердянском блокировали колонну автобусов с детьми, вручили подозрения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, 23 июня в социальных сетях появилось видео, на котором два джипа, грубо нарушая требования ПДД, блокируют движение колонны автобусов с детьми.

Оперативники Департамента внутренней безопасности НПУ установили все обстоятельства этого инцидента. Как выяснилось, в 14:00 два экипажа патрульных на служебных автомобилях осуществляли сопровождение колонны из шести автобусов, перевозивших почти 300 детей. Колонна направлялась из Бердянска в Запорожье.

"На участке пути Васильевка-Бердянск в районе села Юрьевка Приморского района, было временно заблокировано движение других транспортных средств для прохождения колонны с детьми. Во время пропуска автобусов два внедорожника начали создавать аварийную ситуацию и блокировать колонну.

На просьбу патрульного экипажа полиции освободить дорогу для движения колонны водители внедорожников начали препятствовать движению полицейского авто. Впоследствии они заблокировали патрульный автомобиль с двух сторон, нецензурно ругались и оскорбляли сотрудников полиции. Колонна вынуждена была остановиться", - говорится в сообщении.

В Департаменте отметили, что дети испугались и начали плакать. Патрульные инспекторы, несмотря на агрессивное поведение водителей внедорожников и предполагая наличие у них оружия, приняли решение не обострять конфликт, чтобы не ставить жизнь детей под угрозу. В результате они продолжили сопровождение колонны до пункта назначения, отмечается в сообщении.

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На месте полицейские доложили о происшествии руководству и сообщили ближайшим нарядам полиции. На въезде в Запорожье водителей обоих автомобилей остановили. Полицейские обнаружили признаки опьянения у одного из мужчин, о чем был составлен административный протокол. По факту происшествия полицейские квалифицировали действия злоумышленников по двум статьям: по ст. 296 (хулиганство) и ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины.

Как выяснили полицейские, за рулем двух внедорожников с практически идентичными номерными знаками находились два родных брата - 35 и 36-летний жители Днепра, которые уже попадали в поле зрения правоохранителей.

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В рамках уголовного производства следователи допросили всех участников происшествия, свидетелей и очевидцев. Так, было изучено видео регистраторов транспортных средств и мобильных телефонов, проведено опознание фигурантов полицейскими. Также правоохранители получили постановления суда города Запорожья на проведение обысков по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях. Обоим фигурантам вручены подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст.28 и ч.1 ст.343 УК Украины. Им вручены повестки в суд для избрания меры пресечения. Во время обысков жилого помещения и транспортных средств было изъято охотничье огнестрельное и холодное оружие.

По информации внутренней безопасности НПУ, подозреваемые могут иметь коррумпированные связи в правоохранительных органах и попытаются найти возможность избежать ответственности, отмечается в сообщении. Братьям-правонарушителям грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет.













