Пошел в гости и провел двое суток в болоте: на Сумщине полицейские спасли мужчину. ФОТО

Об исчезновении 59-летнего Алексея Шевченко сообщила его племянница, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

Мужчина жил один и редко выбирался из дому. Поэтому когда соседи увидели на его двери навесной замок, то запаниковали. Они позвонили племяннице и вместе с ней около суток разыскивали пропавшего. Когда поиски не дали результата - позвонили в полицию.

Сотрудники Ямпольского райотдела полиции начали прочесывать территорию вокруг села.

"Нашли мужчину на расстоянии двух километров от его дома, в болоте. Полицейские вытащили его, помогли добраться домой. Мужчина был обессилен. Никого не узнавал и сначала ничего не мог объяснить", - рассказал начальник Ямпольского отделения полиции Николай Кулиш, - и это понятно, ведь в болотной ловушке он пробыл фактически двое суток. Уже потом вспомнил, как ушел в гости к знакомым и заблудился".

Сейчас жизнь и здоровье мужчины вне опасности.

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