В Карпатах почти сутки ищут девочку, которая заблудилась при сборе ягод. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что в урочище девушка прибыла в составе группы из 9 человек, однако затем сборщики разделились, а сама несовершеннолетняя исчезла в неизвестном направлении. Поскольку на данном участке отсутствует покрытие мобильного оператора, связь с ней потеряна.

На поиски девочки направлена ​​группа, в которую входят полицейские, спасатели и горные поисковики, а также местные жители. Особые приметы пропавшей: рост - 150 сантиметров, волосы русые. Была одета в черные брюки, черную кофту и синие сапоги. С собой имела зеленый рюкзак.

Правоохранители обращаются ко всем, кому известно местонахождение девушки, с просьбой сообщить об этом в полицию по телефону 102, или непосредственно обратившись в ближайшее отделение.

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