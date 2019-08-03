Заблудившаяся в Карпатах 14-летняя Юлия Котлан вышла на связь. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что в урочище девушка прибыла в составе группы из 9 человек, однако затем сборщики разделились, а сама несовершеннолетняя исчезла в неизвестном направлении. Поскольку на данном участке отсутствует покрытие мобильного оператора, связь с ней была потеряна.

На поиски девочки направили ​​группу, в которую вошли полицейские, спасатели и горные поисковики, а также местные жители.

Как сообщили позже в Управлении Госслужбы по ЧС в Закарпатской области, в субботу около 14:00 девочка вышла на связь с родными по телефону и сообщила, что находится вблизи поселка Шибене Верховинского района Ивано-Франковской области.

Предварительно, состояние ее здоровья удовлетворительное, отметили в ГСЧС.

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