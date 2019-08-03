Украина получила от иностранных партнеров технику и оборудование для разминирования на Донбассе почти на 5 млн грн. ФОТО

Оборудование и технику закупили благодаря поддержке правительства США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Украине передали оперативно-пиротехнические автомобили, защитное снаряжение, металлодетекторы, инструменты для ручного разминирования и нетехнического обследования.

Отмечается, что с июля 2014 пиротехники уже разминировали более 28 300 гектаров территории и 93 гектаров акватории водных объектов, при этом уничтожено около 173 тысяч взрывоопасных предметов.

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По информации Датской группы, Украина занимает первое место в мире по количеству жертв противотранспортных мин, опережая даже Сирию.

Также в Датской группе призвали как можно быстрее имплементировать закон о противоминной деятельности, в частности, создать Центр противоминных операций и местные управления противоминной деятельности.









