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03.08.19 16:30

В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители столицы РФ протестуют против того, что на выборы в Московскую городскую думу не допустили независимых кандидатов. Они устроили акцию в форме массовой прогулки по улицам. Силовики массово задерживают протестующих, журналистов и тех, кто просто оказался в районе проведения акции.

Акция под названием "Вернем себе право на выборы" проходит в формате "прогулок по бульварам" - организаторы призвали несогласных выйти в любую точку Бульварного кольца. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

О готовности принять участие в мероприятии заявили более 10 тысяч человек в группе во "ВКонтакте" и более 20 тысяч - в Facebook. В центре российской столицы дежурят усиленные наряды полиции.

По данным издания "ОВД-инфо", по состоянию на 16-00 задержаны уже 311 человек. Среди задержанных не только участники акции, но и случайные прохожие.

"Попадаются и случайные ребята. Один [задержанный] парень говорит, вышел из хостела подлечить гайморит", - рассказал политолог Аркадий Дубнов, которого также задержали.

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Сообщается, что под волну задержаний попала даже депутат от путинской партии "Единая Россия", которая, по ее словам, просто переходила дорогу вместе с мужем. Задерживают и журналистов, которые освещают событие.

Также протестная акция проходит в Санкт-Петербурге, там она согласована с местными властями. Тем не менее, по крайней мере один мужчина задержан за крики "Путина долой!".

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В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 01
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 02
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 03
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 04
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 05
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 06
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 07
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 08
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 09
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 10
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 11
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 12
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 13

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