Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
03.08.19 23:12

Более 800 человек задержали во время протестов в Москве, - правозащитники. ФОТО

Во время проведения акции протеста "Вернем себе право на выборы" в Москве зафиксированы массовые задержания.

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает о 828 задержанных, информирует Цензор.НЕТ.

СМИ указывают, что наивысшая интенсивность задержаний была отмечена в районе Пушкинской и Трубной площадей - оттуда неоднократно отправлялись переполненные автозаки, передает ZN. Людей также забирали в полицию с бульваров. Среди задержанных, кроме участников акции, оказались аккредитованные журналисты и просто случайные прохожие. Отмечается, что полиция и росгвардейцы не церемонятся при задержании протестующих, зачастую их избивают или очень грубо заталкивают в автозаки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На митингах в Москве задержано уже больше 600 человек, - "Радио Свобода". ВИДЕО

Более 800 человек задержали во время протестов в Москве, - правозащитники 01
Более 800 человек задержали во время протестов в Москве, - правозащитники 02
Более 800 человек задержали во время протестов в Москве, - правозащитники 03
Более 800 человек задержали во время протестов в Москве, - правозащитники 04

Также смотрите: "Фашисты, бл#дь!", - московская полиция избивает дубинками участников акции протеста. ВИДЕО

Напомним, 3 августа в Москве проходит акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу. Акция "Вернем себе право на выборы" проходит в формате "прогулок по бульварам" - организаторы призвали несогласных выйти в любую точку Бульварного кольца.

Операцией по разгону демонстрации в центре Москвы руководит экс-полковник подразделения милиции специального назначения "Беркут" Сергей Кусюк, который в числе подразделений "Беркута" разгонял Евромайдан, а после победы Революции Достоинства сбежал в РФ, где получил работу в российских силовых структурах.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100