Более 800 человек задержали во время протестов в Москве, - правозащитники. ФОТО

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает о 828 задержанных, информирует Цензор.НЕТ.

СМИ указывают, что наивысшая интенсивность задержаний была отмечена в районе Пушкинской и Трубной площадей - оттуда неоднократно отправлялись переполненные автозаки, передает ZN. Людей также забирали в полицию с бульваров. Среди задержанных, кроме участников акции, оказались аккредитованные журналисты и просто случайные прохожие. Отмечается, что полиция и росгвардейцы не церемонятся при задержании протестующих, зачастую их избивают или очень грубо заталкивают в автозаки.

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Напомним, 3 августа в Москве проходит акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу. Акция "Вернем себе право на выборы" проходит в формате "прогулок по бульварам" - организаторы призвали несогласных выйти в любую точку Бульварного кольца.

Операцией по разгону демонстрации в центре Москвы руководит экс-полковник подразделения милиции специального назначения "Беркут" Сергей Кусюк, который в числе подразделений "Беркута" разгонял Евромайдан, а после победы Революции Достоинства сбежал в РФ, где получил работу в российских силовых структурах.