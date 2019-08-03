ВАЗ въехал в грузовик на Харьковщине: погибли три человека. ФОТО

По предварительным данным, в результате погиб 56-летний водитель и два пассажира легковушки - женщина и мужчина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. 50-летний водитель грузовика получил телесные повреждения, сейчас решается вопрос о его госпитализации в медицинское учреждение.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции, полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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