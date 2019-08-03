Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
03.08.19 23:23

ВАЗ въехал в грузовик на Харьковщине: погибли три человека. ФОТО

В городе Люботине на Харьковщине 3 августа около 17:00 столкнулся грузовой Renault и ВАЗ 2112.

По предварительным данным, в результате погиб 56-летний водитель и два пассажира легковушки - женщина и мужчина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. 50-летний водитель грузовика получил телесные повреждения, сейчас решается вопрос о его госпитализации в медицинское учреждение.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции, полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На трассе "Киев-Одесса" автомобиль врезался в лоток с арбузами, двое погибших, - Нацполиция. ФОТО

ВАЗ въехал в грузовик на Харьковщине: погибли три человека 01
ВАЗ въехал в грузовик на Харьковщине: погибли три человека 02

Также смотрите: В Киеве на мотоцикле разбился диджей Gabber (Лисогор). ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100