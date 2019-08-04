Мужчина открыл стрельбу в торговом центре в США: не менее 20 погибших, стрелок задержан. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBSNews.

Еще более 20 человек получили ранения разной степени тяжести. Они находятся в клиниках города.

В связи со стрельбой в Эль-Пасо полиция задержала 21-летнего Патрика Крузиоса. Он предположительно использовал АК-47.

По данным полиции, мужчина перед тем как устроить стрельбу в торговом центре опубликовал манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии.

Дело о стрельбе будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.

Читайте также: Стрельба в курортной Кирилловке: ранены 3 человека

Американский президент Дональд Трамп заявил, что стрельба, произошедшая в Эль-Пасо, – акт трусости, который не может быть оправдан.

"Сегодняшняя стрельба в техасском Эль-Пасо не только трагедия, но и акт трусости. Я знаю, что я, как и каждый житель этой страны, осуждаю сегодняшний отвратительный поступок. Нет никаких оправданий убийству невинных людей", - отметил Трамп.