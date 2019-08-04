Пиротехники показали, чем заминированы территории в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Пиротехнические подразделения ДСНС из состава Объединенных сил в течение недели 68 раз привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 48 га территории, изъято и уничтожено 137 взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.





Пиротехников привлекают не только к уничтожению взрывоопасных предметов. Они также занимаются восстановлением домов, поврежденных в результате артиллерийских обстрелов.

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"Личным составом ГСЧС продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Чермалык, за неделю восстановлено 9 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 418 жилых домов", - сообщили в штабе ООС.







Также сообщается, что спасателями в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда, была оказана медицинская и психологическая помощь 1346 лицам.





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Как информируют в пресс-центре, всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 4020 раз, обследовано 5551 га территории и 16,29 га акватории, изъято и уничтожено 21 819 взрывоопасных предметов.