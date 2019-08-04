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04.08.19 13:30

Комроты ВСУ Салатенко на учебе в Форт Беннинг в США: "Придет время применить знания в боях с российскими оккупантами на Донбассе и в Крыму". ФОТО

Офицер ВСУ, командир горно-штурмовой роты Семен Салатенко по приказу министра обороны отправлен для прохождения учебы в Форт Беннинг, штат Джорджия США.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Салатенко подчеркнул, что по окончанию учебы планирует применять полученные знания при освобождении Донбасса и Крыма.

"Я прилагаю все усилия, чтобы успешно овладеть американской военной наукой и, по окончанию курсов, успешно применить полученные знания в боях с российскими оккупационными войсками при освобождении Донбасса и Крыма. Которое неизбежно будет в то время, когда наша армия будет максимально к этому готова", - отметил он.

Комроты ВСУ Салатенко на учебе в Форт Беннинг в США: Придет время применить знания в боях с российскими оккупантами на Донбассе и в Крыму 01

Салатенко добавил, что Соединенные Штаты являются основным военным и политическим союзником Украины, и выразил надежду, что помощь будет только увеличиваться.

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Комроты ВСУ Салатенко на учебе в Форт Беннинг в США: Придет время применить знания в боях с российскими оккупантами на Донбассе и в Крыму 02

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