Ночной ураган в Одессе повалил десятки деревьев, оборвал провода, повредил транспорт. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Думская", передает Цензор.НЕТ.

"По уточненной информации пресс-службы мэрии, на 10:00 часов утра известно, что повалены 22 дерева и оторваны 4 крупных ветки. По данным КП "Одесгорсвет", выявлено 15 обрывов электросетей из-за упавших деревьев и зафиксировано 23 повреждения линий наружного освещения", - пишет местное издание.

В частности, по сообщению очевидцев, упавшее дерево повредило две машины на улице Садовой, веткой накрыло также автомобиль на Средней улице, придавило два авто на улице Довженко. А на Болгарской улице ветка рухнула на крышу торгового киоска.

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На Карантинном спуске в центре Одессы мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор.















































Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, уточняет "Думская".

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Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 4 августа, из-за ухудшения погодных условий в двух областях Украины обесточены 40 населенных пунктов. Больше всего от гроз и дождей пострадала Одесская область. За сутки в Одесской области подразделениями ГСЧС осуществлено 11 выездов на откачку воды, 4 выезда для буксировки автотранспорта и перевозки людей, 5 выездов для распиловки и уборки деревьев. От ГСЧС привлекалось 90 человек личного состава и 20 единиц техники.