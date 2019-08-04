150 кг марихуаны: полицейские обнаружили в лесополосе на Луганщине склад наркотиков. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации полиции Луганщины.

Обнаружить марихуану удалось "в ходе проверки оперативной информации", уточнили в полиции.

Помимо этого, в лесополосе нашли оборудование для ее переработки и упаковки и автомобиль, которым коноплю предполагалось перевозить к месту хранения.

"Рядом с местом происшествия полицейские обнаружили 35-летнего жителя Луганской области, причастность которого к переработке и выращивание данных растений сейчас проверяется", - добавили в полиции.

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Открыто производство по 3 ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.









