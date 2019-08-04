Неизвестный надругался над могилой воина АТО в Сумах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об акте вандализма стало известно из сообщения полиции Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром на линию "102" поступило сообщение, что на одной из могил погибших воинов АТО неизвестные сломали крест. Сейчас правоохранители в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.297 принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления", - сообщили полицейские.

Жительница Сум Валентина Андрияшева утверждает на своей странице в Facebook, что вандалы поглумились не над одной, а над двумя могилами.

"Деревянный крест на могиле Глуходиду Александру сломан! Могила Онищенко заляпана розовой краской!!! На мемориале ШЕСТЬ камер наблюдения!!!! ШЕСТЬ!!! Это что вообще???" - написала женщина.

При этом она подчеркнула, что краску со второй могилы уже смыли.

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