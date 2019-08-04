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04.08.19 21:39

Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В течение трех суток военные 12-го отдельного полка оперативного обеспечения оперативного командования "Север" отрабатывали тактико-специальные учения в условиях, приближенных к боевым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, учения проходили в три этапа. На первом прошло планирование боевого применения подразделений, марш в определенный район, в ходе которого военнослужащие выполнили инженерную и радиационно-химически бактериологическую разведку путей выдвижения. Также воины выполнили фортификационное оборудование рубежа обороны.

На третьем этапе подразделения полка отработали наведение понтонной мостовой переправы, осуществляя аэрозольную маскировку и постоянно ведя наблюдение. Также армейцы практиковались в проработке проходов в заграждениях и минировании, а подразделение РХБ-защиты разворачивало пункт специальной обработки с последующими соответствующими действиями.

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Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 01
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 02
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 03
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 04

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Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 05
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 06
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 07
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 08
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 09

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Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 10
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 11
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 12
Фото: mil.gov.ua

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